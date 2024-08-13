جهز محفظتك للقبض.. الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي شهر أغسطس

alaa hussein تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
جهز محفظتك للقبض.. الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي شهر أغسطس

موعد صرف تكافل وكرامة، معاش تكافل وكرامة هو واحد من المعاشات المقدمة من الحكومة المصرية لمحدودي الدخل والطبقات الفقيرة من الشعب المصري حيث يتم تقديم راتب شهري يتوقف على عدد أفراد الأسرة وطبيعة ظروفهم ويجب أن تتوفر فيهم الشروط الموضوعة من الجهات المختصة، ولكن عدد كبير جدا من المستفيدين يتساءلون عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2024 الخاص بشهر أغسطس الجاري وخصوصًا بعد الإعلان عن زيادة معينة تم التصريح بها من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‏موعد صرف تكافل وكرامة 2024 شهر أغسطس 

‏قامت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بتحديد موعد ثابت لصرف معاش تكافل وكرامة من كل شهر ليكون موعد الصرف في منتصف كل شهر ميلادي أي أنه سوف يتم الصرف مع شهر أغسطس يوم 15 أغسطس 2024 وسوف تكون قيمة المعاش شاملة الزيادة التي تصل قيمتها 15% والتي كانت بداية صرفها من شهر فبراير لتقع قيمة التكلفة الكلية على الدولة 5.5 مليار جنيه.

‏الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة

‏يمكن أن يتم الاستعمال عن كافة التفاصيل المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة بسهولة كبيرة من خلال بعض الخطوات البسيطة:

موعد صرف تكافل وكرامة
موعد صرف تكافل وكرامة
  • ‏في البداية لابد أن يتم الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
  • ‏من القائمة الرئيسية يتم تحديد معاش تكافل وكرامة.
  • ‏كتاب جميع البيانات الخاصة بالشخص المستفيد بالمعاش في الأماكن المخصصة لها.
  • ‏يتم تحديد الشهر المراد معرفة تفاصيله.
  • ‏أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستفيد ثم بعد ذلك يتم النقر على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.
  • ‏بعد التحميل سوف تظهر كافة التفاصيل المراد معرفتها عن المعاش سواء قيمة المعاش المناسب للشخص أو موعد الصرف.
  • ‏يمكن أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة من بنك ناصر الاجتماعي أو من أي ماكينة صراف آلي خاصة بالبريد المصري.
معلومات الكاتب
alaa hussein

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