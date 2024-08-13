جهز محفظتك للقبض.. الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي شهر أغسطس

موعد صرف تكافل وكرامة، معاش تكافل وكرامة هو واحد من المعاشات المقدمة من الحكومة المصرية لمحدودي الدخل والطبقات الفقيرة من الشعب المصري حيث يتم تقديم راتب شهري يتوقف على عدد أفراد الأسرة وطبيعة ظروفهم ويجب أن تتوفر فيهم الشروط الموضوعة من الجهات المختصة، ولكن عدد كبير جدا من المستفيدين يتساءلون عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2024 الخاص بشهر أغسطس الجاري وخصوصًا بعد الإعلان عن زيادة معينة تم التصريح بها من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‏موعد صرف تكافل وكرامة 2024 شهر أغسطس

‏قامت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بتحديد موعد ثابت لصرف معاش تكافل وكرامة من كل شهر ليكون موعد الصرف في منتصف كل شهر ميلادي أي أنه سوف يتم الصرف مع شهر أغسطس يوم 15 أغسطس 2024 وسوف تكون قيمة المعاش شاملة الزيادة التي تصل قيمتها 15% والتي كانت بداية صرفها من شهر فبراير لتقع قيمة التكلفة الكلية على الدولة 5.5 مليار جنيه.

‏الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة

‏يمكن أن يتم الاستعمال عن كافة التفاصيل المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة بسهولة كبيرة من خلال بعض الخطوات البسيطة: