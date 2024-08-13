متعة وتسلية لا تنتهي.. تردد قناة بطوط كيدز على نايل سات وعرب سات 2024 بجودة عالية

هناك الكثير من قنوات الأطفال الموجودة على الساحة والتي تعتبر هي أكثر القنوات مشاهدة ومتابعة في الوطن العربي، وقناة بطوط من بين تلك القنوات الخاصة بالأطفال والتي تتميز عن غيرها بمحتواها الشيق والممتع للغاية، فهي تستعرض عبر شاشتها على مدار اليوم باقة من أجمل أفلام الكرتون ومسلسلات الرسوم المتحركة الممتعة للغاية، فالقناة تساعد في تنمية مهارات الأطفال المختلفة بطريقة غير مباشرة مناسبة لأعمارهم، مما جعل القناة هي الأفضل بالنسبة للأمهات والآباء.

تردد قناة بطوط كيدز

تعتبر قناة بطوط من القنوات التي نالت إعجاب الجميع من الأمهات والأطفال في الفئات العمرية المختلفة، فهي تقدم محتوى مسلي ومناسب للأطفال الصغار والكبار، حيث تحرص القناة على اختيار كل ما تقدمه للأطفال من برامج وأفلام مناسبة للجميع، كما أنها تتنوع في محتواها حتى تلبي اهتمامات الأطفال، أيضاً حتى لا يشعرون بالملل من المحتوى المتكرر، فالقناة لديها مكتبة كبيرة مليئة بأقوى أفلام الكرتون القديمة والجديدة والمحببة من الجميع.

ضبط أحدث تردد قناة بطوط نايل سات

كافة محبي وعشاق قناة بطوط في كل مكان يمكنكم الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من خلال ضبط ترددها على النايل سات على جهاز الاستقبال لديكم، والتردد هو كالتالي:

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

نزل تردد قناة بطوط عرب سات

حرصت قناة بطوط على تحديث ترددها على العرب سات وهذا لتحسين الجودة وتوفير صوت أوضح وأنقى بكثير، والتردد الخاص بالقناة هو كالتالي: