بمميزات جبارة.. سعر شاومي ريدمي نوت 13 برو Xiaomi Redmi Note في السوق

هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G هو أحد أحدث إصدارات شركة شاومي لعام 2024 ضمن سلسلة Redmi. يتميز هذا الهاتف بمواصفات قوية وتصميم أنيق، حيث يأتي بشاشة AMOLED كبيرة وعالية الدقة، ويعمل بمعالج متقدم. كما يحتوي على بطارية كبيرة تدوم لفترة طويلة ويدعم الشحن السريع. في الفقرات التالية، سنتناول أهم مميزات الهاتف ومواصفاته بالتفصيل، بالإضافة إلى سعره في الدول العربية.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G

المملكة العربية السعودية: يتوفر بسعر حوالي 750 ريال سعودي للإصدار الذي يحتوي على ذاكرة 256 جيجابايت و8 جيجابايت رام.

الإمارات العربية المتحدة: يتوفر بسعر حوالي 650 درهم لنفس الإصدار.

مصر: الإصدار بذاكرة 128 جيجابايت و6 جيجابايت رام بسعر حوالي 8700 جنيه مصري، والإصدار بذاكرة 128 جيجابايت و8 جيجابايت رام بسعر حوالي 9300 جنيه مصري، والإصدار بذاكرة 256 جيجابايت و8 جيجابايت رام بسعر حوالي 10300 جنيه مصري.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G

الشاشة نوع: AMOLED

الحجم: 6.67 بوصة

معدل التحديث: 120 هرتز

الجودة: FHD

الدقة: 1080 × 2400 بكسل

كثافة البكسلات: 395 بكسل لكل بوصة

درجة السطوع: 1800 شمعة الذاكرة والتخزين الإصدار الأول: 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام

الإصدار الثاني: 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام

الإصدار الثالث: 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل الكاميرات الخلفية العدسة الرئيسية: 108 ميجا بكسل

العدسة الثانية: 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع

العدسة الثالثة: 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو

مزودة بفلاش LED خلفي

مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G

من ناحية الصوت: يحتوي الجهاز على سماعات ستريو توفر تجربة صوتية ممتازة، بالإضافة إلى ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

من ناحية البطارية: بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

من ناحية الكاميرا الخلفية: الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديو بجودة FHD.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G