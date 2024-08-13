أجمل أغاني لولول وميدو الأشقياء.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 للأطفال.. ابسط طفلك طول اليوم

يرغب العديد من الأشخاص في تحميل قناة وناسة أطفال المميزة، التي اشتهرت بمحتوى المميز المقدم على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، ليُسهل القيام بمشاهدتها على مدار اليوم، إضافة إلى أن إدارة تقوم بتحديث الترددات الخاصة بالقناة من وقت إلى أخر، ليسهل القيام بمشاهدتها على مدار اليوم بجودة عالية، وعليه سنوضح لكم أبرز المعلومات الخاصة باستقبال القناة، حتى يتعرف عليه الجميع.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 الجديد

وأصبح من السهل مشاهدة المحتوى التعليمي والمفيد للعديد من المتابعين، وكذلك البرامج الترفيهية التي تكون بجودة عالية، بما تتميز كذلك بالأناشيد الجميلة والبرامج المميزة، التي تُساعد الطفل على التطوير واكتساب المهارة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لولو وناسة: النايل سات.

التردد الجديد لولو وناسة: 11430.

معامل الترميز لولو: 27500.

استقطاب لولو وناسة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

نزل تردد وناسة أطفال الجديد

ولكي تُشاهد كل ما تقدمه القناة من محتوى شيق ومميز على مدار اليوم، دون أن يمل المشاهد أو الطفل مما تُقدمه القناة، فيمكنك تنزيلها على العرب سات، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي وناسة لولو الثاني: العرب سات.

التردد الخاص بالعرب سات: 11270.

معامل الترميز لولو وناسة يكون: 27500.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ لولو وناسة: ¾.

تنزيل قناة وناسة لولو

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة وناسة لولو، وهي كالأتي:-