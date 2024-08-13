لمحبي مسلسل المؤسس عثمان تعرف على موعد عرض الجزء السادس من المسلسل والقنوات الناقلة له

لاقي مسلسل المؤسس عثمان اعجاب كبير من قبل العديد من الأشخاص من كافة أنحاء الوطن العربي، وتساءل الكثيرين على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان وقد تم التأكيد بأن الجزء السادس من المسلسل يضم أحداث مثيرة ويتساءل البعض أيضاً على القنوات العارضة للمسلسل سنتعرف عليها.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر كافة متابعي مسلسل المؤسس عثمان عرض الجزء الجديد من المسلسل وذلك للعمل على متابعة الأحداث المثيرة التي يعرضها المسلسل في الحلقات القادمة، وقد أشارت الشركة المنتجة للمسلسل بأنه تم اتخاذ القرار بداية عرض الجزء السادس من المسلسل بداية من شهر سبتمبر.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

تعد قناة الفجر الجزائرية من القنوات الهامة التي تحرص على عرض مجموعة من المسلسلات التركية، ويتم عرضها كل أسبوع يوم الخميس، التردد الجديد للقناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

كما يمكن العمل على تحديث تردد القناة على قمر العرب سات ويتم التحديث من خلال تسجيل البيانات التالية:

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد قناة ATV التركية بجودة عالية

هي واحدة من أفضل القنوات الموجودة على الأقمار الصناعية الخاصة بك، وتحرص القناة على عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التركية منها مسلسل المؤسس عثمان، والمتابعة القناة عليك تسجيل بيانات التردد التالي:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد ATV التركية على العرب سات