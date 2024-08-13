كيفية التسجيل في منحة المرأة الغير عامله في الجزائر لعام 2024 وما هي الشروط؟

تعد منحة المرأة الغير عامله لعام 2024 من أهم المبادرات التي تقدم دعم شامل للنساء ذوات الدخل المنخفض، حيث تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشتهن ومساعدتهن على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وفيما يلي سنوضح تفاصيل هذه المنحة، بالإضافة إلى خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للتقديم.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الغير عامله لعام 2024

تتيح منحة المرأة الغير عامله لعام 2024 فرصة للنساء اللواتي يواجهن ظروف اقتصادية صعبة لتحسين أوضاعهن المعيشية، وللتسجيل في هذه المنحة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. اختيار منحة المرأة الماكثة من القائمة الرئيسية. تحديد الولاية التي تقيم فيها المتقدمة. ملء البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل بدقة. التحقق من صحة المعلومات المدخلة. النقر على زر إرسال الطلب.

شروط الحصول على منحة المرأة الغير عامله

للحصول على منحة المرأة الغير عامله، يجب على المتقدمات تحقيق الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

الإقامة الدائمة في الجزائر.

أن يتراوح عمر المتقدمة بين 19 و60 عاماً.

أن تكون من الفئات ذات الدخل المنخفض والتي لا تمتلك دخلاً شهرياً ثابتاً.

عدم امتلاك ممتلكات عقارية ذات قيمة عالية.

تقديم المستندات الرسمية التي تثبت أهليتها للحصول على المنحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة

يجب على المتقدمات تقديم مجموعة من الوثائق لإتمام عملية التسجيل بنجاح، ومنها: