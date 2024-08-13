“استعدوا للمغامرة المتنوعة” تردد قناة سبيستون الجديدة 2024 على جميع الاقمار الصناعية

تعتبر قناة سبيستون من أبرز قنوات الأطفال العربية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية والترفيهية التي تجذب الصغار، حيث تم تحديث ترددات القناة على الاقمار الصناعية مما يتيح لعشاقها متابعة أحدث وأروع البرامج بدون انقطاع، وعبر السطور التالية سنتناول كافة التفاصيل عن قناة سبيستون وكيفية ضبطها على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم لضمان تجربة مشاهدة ممتعة ومتميزة.

تردد قناة سبيستون الجديدة 2024

تعد قناة سبيستون الجديدة إضافة قيمة لعالم قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تركز على الترفيه والتعليم بطريقة ممتعة وجديدة، إذا كنت من محبي سبيستون أو ترغب في معرفة المزيد، فلا تتردد في ضبط تردد القناة ومتابعة مغامراتها الجديدة.

تردد قناة سبيستون الجديدة 2024 على النايل سات

لتتمكن من متابعة البرامج الشيقة التي ستقدمها القناة، إليك ترددها على مختلف الأقمار الصناعية:

نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة سبيستون الجديدة 2024 على العرب سات

عرب سات

التردد: 12207

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

كيفية تنزيل قناة سبيستون 2024 على جهاز الاستقبال

لتنزيل قناة سبيستون الجديدة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

افتح جهاز الاستقبال: قم بتشغيل جهاز الرسيفر الخاص بك. اذهب إلى الإعدادات: اضغط على زر “Menu” على جهاز التحكم عن بعد، واختر “إعدادات”. اختر “بحث عن القنوات”: ابحث عن خيار “البحث عن القنوات” أو “تثبيت القنوات”. أدخل التردد: أدخل التردد المذكور أعلاه حسب القمر الصناعي الذي تفضله. ابدأ البحث: انقر على خيار “بحث” أو “تثبيت”، وانتظر قليلاً حتى يكتشف الجهاز القنوات الجديدة. احفظ القنوات: بعد انتهاء البحث، تأكد من حفظ القنوات التي تم اكتشافها.

أهم برامج قناة سبيس تون الجديد

صاحب الظل الطويل:وهو يروي قصة صبي لدية ظل طويل يحمل قوى خارقة، ويبدا في

مغامرات لمحاربة الشر.

صقور الأرض

صنديد

صانع السلام

الصياد الجريء

الصياد الصغير.

استعد لمتابعة محتوى ممتع ومفيد مع قناة سبيستون الجديدة 2024.