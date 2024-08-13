عبر مظلتي.. رابط تحديث البطاقة الوطنية عموم محافظات العراق والمستندات المطلوبة spa.gov.iq

يعد البحث عن تحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي الالكترونية من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل وذلك داخل دوله العراق من قبل كافة المواطنين الذين يستخدمون البطاقة الوطنية التي أقرتها الحكومة العراقية على كافة فئات الشعب، وتعتبر منصة مظلتين واحدة من اهم المنصات الالكترونية التي اشتهرت بقوة كبيرة داخل دولة العراق والتي أطلقتها الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية والتي تسعى من خلالها إلى مساعدة المواطنين في حلقه العديد من المشاكل التي تواجههم بطريقة سهلة وسريعة للغاية.

تحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي

وضعت الحكومة العراقية رابط رسمي يمكن من خلاله تحديث البطاقة الوطنية من خلال منصة مظلتي واتباع الخطوات التالية:

أولا لابد من الذهاب إلى منصة مظلتي الالكترونية.

قم بتسجيل الدخول للمنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على خيار تحديث البطاقة الوطنية.

كتابة الرقم الخاص بالبطاقة الوطنية في المكان المخصص له.

اختيار مركز التموين الذي تتبع إليه البطاقة.

ارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

أخيراً النقر على كلمة حفظ والانتظار قليلا وسوف يتم تأكيد الطلب ويتم تحديث البطاقة الوطنية بنجاح.

الأوراق المطلوبة لتحديث البطاقة الوطنية

وضع الجهات المختصة بعد المستندات والأوراق التي لابد أن تتواجد مع الأشخاص المتقدمين لتحديث البطاقة الوطنية 2024، وتلك الوثائق تتمثل فيما يلي: