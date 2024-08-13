فرح طفلك NOW.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بجودة HD دون توقف Toyor Aljanah

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من قنوات الأطفال الموجودة على الساحة العربية في الوقت الحالي، والتي يشاهدها ويتابع محتواها جميع الاطفال في الوطن العربي كله، فهي مختلفة تماما عن القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال الموجودة على الساحة، حيث تستعرض عبر شاشتها مجموعة متميزة ورائعة من الأغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد الدينية والتي كلها يستفيد منها الطفل والتي تضيف لها الكثير من المعلومات المختلفة التي سيحتاج لها في المستقبل، وحققت القناة شهرة واسعة في العالم العربي منذ اطلاقها من سنوات بعيدة وحتى يومنا هذا، وسوف نوضح لكم الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية.

استقبل تردد قناة طيور الجنة بخطوات بسيطة

تردد قناة طيور الجنة متاح على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والتي يمكن استقبالها من أي مكان بالوطن العربي، وهذا حتى يمكن الاستمتاع بمحتواها الشيق الممتع للغاية، وخطوات استقبال التردد على جهاز الاستقبال تتمثل في التالي:

في البداية يتم النقر على زر القائمة من الريموت كنترول.

يتم اختيار أيقونة إضافة تردد جديد من خلال البحث اليدوي.

ينبغي تحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

إدخال التردد الحالي لقناة طيور الجنة بيبي.

تسجيل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على كلمة بحث والانتظار لتظهر القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ثبت تردد قناة طيور الجنة نايل سات

تستعرض قناة طيور الجنة عبر شاشتها مجموعة من الأغاني الترفيهية التي تسعد الطفل الصغير، فهي من القنوات التي تفضل الامهات ترك اطفالها أمام محتواها دون قلق أو ترتر، فهي حريصة تماما على اختيارها الدقيق لكل ما تقدمه ليتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ومناسب للعادات والتقاليد في الوطن العربي، وترددها على النايل سات كالتالي:

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

نزل أحدث تردد قناة طيور الجنة عرب سات

وفرت قناة طيور الجنة تردد لها على القمر الصناعي عرب سات حتى يمكن استقبالها من أي مكان بالوطن العربي، وتردد القناة هو: