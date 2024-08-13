الذهب رفع”.. ارتفاع سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

شهد سعر الذهب حالة من الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024، ليُسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28 ألف جنيه، تزامنًا مع تراجعه العالمي، حتى أن ذلك جاء وسط ترقب كبير من المستثمرين باستمرار ارتفاع المعدن الأصفر ووصوله لأعلى مستوياته، بالإضافة إلى أن ذلك جاء ضمن بيانات التضخم الأمريكية التي تؤثر على مسار السياسة النقدية، وفي السطور التالية نوضح لكم أخر تحديث لسعر الذهب، بحيث يتعرف عليها الجميع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

ووفقًا لأخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس 2024، كما على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء إلى 378 جنيهًا بيع و3955 جنيهًا شراء.

بينما بلغ سعر الذهب نحو 3480 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء.

هذا عيار 18 سجل 2983 جنيهًا بيع و2966 جنيهًا شراء.

سعر الذهب الثلاثاء

كما أن باقي التحديثات الجديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء، نص كما يلي:-

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 27840 جنيهًا للبيع، 27680 جنيهًا شراء.

بينما وصل سعر الذهب في التعاملات الفورية لأعلى مستوى له عند 2483.60 دولار للأوقية.

وجاء السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب، عقب خروج استثمارات كبيرة من أسواق السندات الحكومية، والتوجه إلى أسواق السندات الأمريكية، عالية المرتفعة التصنيف الائتماني، وهو ما سبب ذلك ضغط كبير على الدولار بالأسواق ليؤثر على ارتفاع سعر الصرف، وحركة اضطراب بالسعر المحلي.