اربح المليون دولار.. الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وماهي شروط للتسجيل؟

في الآونة الأخيرة، اكتسبت مسابقة الحلم شهرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي، حيث تتيح هذه المسابقة للمشاركين فرصة الفوز بجائزة مالية قد تصل إلى مليون دولار، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة للتسجيل، حيث يتم التسجيل في المسابقة من خلال الموقع الرسمي وفق شروط معينة وضعتها الجهة المسؤولة عن المسابقة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعتبر مسابقة “الحلم” واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تقدم جوائز قيمة تصل إلى مليون دولار، وإذا كنت ترغب في الاشتراك وتحقيق حلمك بالفوز بالجائزة الكبرى، فإليك خطوات التسجيل:

قم بتحميل تطبيق مسابقة الحلم على هاتفك المحمول. بعد تحميل التطبيق، افتحه وأنشئ حسابًا جديدًا باستخدام بريدك الإلكتروني. أدخل رقم هاتفك المحمول وتحقق من صحته من خلال الرسائل النصية. أدخل بياناتك الشخصية بدقة، بما في ذلك الاسم الكامل وتاريخ الميلاد. اختر طريقة الاشتراك التي تناسبك، سواء كان ذلك عبر التطبيق أو من خلال الرسائل النصية القصيرة. تأكد من قراءة جميع الشروط والأحكام بعناية واضغط على موافقة. تابع الأسئلة اليومية المطروحة في المسابقة وأجب عليها بشكل صحيح. تأكد من إدخال إجاباتك بدقة وحفظ نسخة منها لمراجعتها عند الحاجة. تأكد من استلام رسالة تأكيد من المسابقة بعد إرسال إجاباتك.

الشروط المطلوبة للتسجيل في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة “الحلم“، يجب الالتزام بالمعايير والشروط التالية: