موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 2024 الجزء السادس والقنوات الناقلة

يحرص العديد من متابعي المسلسلات على معرفة موعد عرض الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان” لعام 2024، حيث يعتبر هذا المسلسل من أبرز الأعمال التركية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث حقق نسب مشاهدة مرتفعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، ويتناول المسلسل أحداث مليئة بالتشويق والإثارة، وهذا ما جعله من الأعمال التي يترقبها الجمهور بفارغ الصبر.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “قيامة عثمان” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن عرض الجزء السادس سوف يبدأ في بداية شهر سبتمبر القادم، وسيتناول الجزء الجديد الأحداث المثيرة التي تتضمن تأسيس الدولة العثمانية والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان ابن أرطغرل لحماية الدولة من أعدائها مثل المغول والتتار، ومن المتوقع أن يشهد الجزء القادم الكثير من المفاجآت والظهور الجديد لشخصيات محورية تسهم في تغيير مسار القصة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

سيتم عرض الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان” على عدة قنوات، منها قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية. يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية لمتابعة المسلسل:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ATV التركية