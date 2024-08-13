لو معاك فلوس زودها بطريقة جهنمية!.. استثمر فلوسك في المضمون بدون تعب أو إرهاق

عادت الإنسان ما يبحث عن الطرق التي يُحافظ من خلالها على أمواله، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعليه فإن هناك العديد من الطرق المناسبة لجميع المواطنين الراغبين في الحصول عليها، للحفاظ على أموالهم وتزويدها، هذا وأن من بين أفضل الطرق المعمول بها في وقتنا هذا، شراء شهادات البنوك الادخارية، التي تُحافظ على قيمة الجنيه، وفي مقال اليوم نذكر لكم تفاصيل هذه الشهادات التي تطرحها البنوك المصرية ومن بينها البنك الأهلي، تابعونا.

أعلى شهادة البنك الأهلي الادخارية

يقدم البنك الأهلي المصري، أعلى الشهادات الادخارية التي يمكن الحصول عليها، وشراءها بحد أدنى يصل إلى 1000 جنيه، وجاءت أبرز تفاصيل هذه الشهادة، كما يلي:-

عائد أعلى شهادة في البنك الأهلي تصل إلى 30%.

تكون الفائدة متناقصة وتستمر إلى 3 سنوات متتالية.

وعليه فإن العائد في السنة الأولى يصل إلى 30%، بينما السنة الثانية يكون 25%، والثالثة 20%.

الحد الأدنى لشراء الشهادة يكون بقيمة 1000 جنيه.

الشهادة الثانية من البنك الأهلي

وأصبح من السهل إمكانية الحصول على شهادة ثانية تُقدر بنحو 27%، وجاءت تفاصيل هذه الشهادة كالأتي:-