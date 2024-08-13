صرف 12000 ريال سعودي فوري بدون هامش ربح.. قرض مركز جنى لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأقساط ميسرة

يبحث عن أهم الشروط التي تتعلق بالحصول على قرض مركز جنى لمستفيدي الضمان الاجتماعي عدد كبير من النساء داخل المملكة حيث يتيح المركز لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على قرض جنى للمشاريع الصغيرة للنساء داخل المملكة يبدأ من مبلغ 8 آلاف ريال سعودي دون فوائد، ويكون السداد بشكل ميسر حيث يمكن أيضا سداد القرض على هيئة أقساط شهرية بنظام سداد يسير.

قرض مركز جنى لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يعد الحصول على قرض مركز جنى لمستفيدي الضمان الاجتماعي من أهم الموضوعات التي يبحث عن الشروط الخاصة بها عدد من النساء داخل المملكة ولذلك لأن القرض يعد من المساعدات المالية التي تهدف إلى مساعدة النساء الطامحات في تحسين مستواهم المعيشي من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم وتتمثل أهم الشروط الخاصة بالقرض في التالي:

يشترط أن يكون هناك مشروع قائم بالفعل أو فكرة لمشروع يمكن المرأة من الحصول على الدعم المتمثل في القرض.

أن يكون سكن المرأة قريب من إحدى فروع مركز جنى.

أن يتوفر الشروط والأحكام التي وضعها المركز.

أن لا يكون سن المرأة أقل من 18 ولا أكثر من 60 عام.

أن يتوفر حساب بنكي خاص بالمتقدمة للحصول على الدعم.

يشترك في كفيل المقترضة أن لا يقل عن 4 الاف ريال سعودي.

مميزات قرض جنى

هناك العديد من المميزات التي يتضمنها قرض مركز جنى لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تعد من أبرزها ما يلي: