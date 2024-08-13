تــابع الموسم الثاني من صلاح الدين في أولى حلقاته على قناة ATV في هذا الموعـــد.. Salah al-Din يعــود من جديد

ينتظر الموسم الثاني من صلاح الدين عدد غفير من الجمهور المحب والعاشق للمسلسل وعلى الرغم من أنه لم يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي من قبل الشركة المنتجة للمسلسل عن موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل إلا أنه من المتوقع أن يتم عرضه في شهر نوفمبر لعام 2024 أو بداية عام 2025 على أقصى تقدير وإليكم أهم الأخبار التي تدور حول المسلسل في السطور التالية.

الموسم الثاني من صلاح الدين

لا يمل عدد كبير من الجمهور العاشق للمسلسلات التاريخية الاسلامية في البحث عن الموسم الثاني من صلاح الدين ذلك المسلسل الرائع الذي حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بآخر الأخبار الخاصة بالمسلسل والتي تتمثل في التالي:

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات التي حققت نجاحات كبيرة جدا في الوطن العربي خاصة وفي بلدان المسلمين وتركيا بالتأكيد وهي البلد المنتجة للعمل بشكل عام.

يجسد المسلسل قصة القائد العظيم محرر بيت المقدس صلاح الدين.

تم البدء بالفعل في تصوير أولى حلقات المسلسل للجزء الثاني حيث من المتوقع أن يتم عرضها في شهر فبراير القادم.

القنوات الناقلة للمسلسل

من المتوقع أن يتم عرض الموسم الثاني من صلاح الدين على نفس القنوات التي كانت تنقل الجزء الأول منه وهي قناة ATV التركية وكان يتم عرض المسلسل في يوم الاثنين من كل أسبوع، على أن يتم إعادة الحلقة مدبلجة بالعربية في يوم الثلاثاء على قناة الفجر الجزائرية، والتي تتمثل معلومات التردد الخاص بها على النحو التالي: