“ادخل استعلم” رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

من المواضيع التي أصبحت هي محل اهتمام الكثير من المواطنين هو الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين في تلك المسابقة التي تم الإعلان عنها رسمياً في شهر فبراير الماضي 2024، حيث تقدمت عدد 400 ألف شخص على مستوى الجمهورية في المسابقة وفقاً لما أعلن عنه مصدر مسؤول في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحالياً يتم فرز الطلبات للتأكد من توافر الشروط في المتقدمين للكشف عن نتيجة المسابقة قريباً جداً، وفي هذا التقرير نتعرف معا على رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

ينتظر الكثير من المتقدمين في المسابقة إعلان الجهاز المركزي عن النتيجة بفارغ الصبر، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام ومتابعة اخر تطورات النتيجة من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع الوظائف الحكومية.

النقر على زر الخدمات الالكترونية.

“اختيار “وظائف البريد المصري”.

إدخال الرقم القومي للمتقدم مع رقم الطلب في المكان المحدد.

التأكد من صحة البيانات المقدمة.

الضغط على زر “استعلام”.

على الفور ستظهر أمامكم نتيجة الطلب سواء بالقبول أو الفرض.

موعد إعلان نتيجة مسابقة البريد المصري

في ظل انتظار الكثير من المتقدمين في المسابقة الخاصة بالبريد المصري أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بيان رسمي موضح به موعد الإعلان عن نتيجة المسابقة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر 2024، وبعدها سيكون بإمكان الجميع معرفة نتيجة قبوله أو رفضه بسهولة كما أوضحنا لكم.

شروط القبول في مسابقة البريد المصري