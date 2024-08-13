“أحلى أغاني لولو الشطورة” حدث الآن تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV وفرفشي ولادك بأجمل الأغاني

مما لا شك فيه أن إيقاف البث بالتردد القديم لقناة وناسة جعل أغلب المشاهدين يبحثون عن تردد قناة وناسة الجديد وذلك حتى يتمكنوا من إضافة القناة إلى أجهزتهم، حيث تعد قناة وناسة من القنوات المهمة حدا والتي تقدم محتوى خاص بالأطفال يتميز بالتوفيق والتعليم معا، كما أنها تحرص على بث أغاني أطفال جميلة ومحبة لجميع الفئات العمرية.

تردد قناة وناسة

يعد الحصول على تردد قناة وناسة أمر سهل للغاية وذلك بعد أن قامت القناة بالإعلان عن التردد الجديد الخاص بالقناة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وذلك ليتمكن محبي وعشاق القناة من متابعتها، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بتردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة. والتي تتمثل في التالي:

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد المتعلق بقناة وناسة كيدز على القمر الصناعي هو 11470.

أما عن معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو عمودي.

وبالنسبة إلى معدل الترميز هو

الجودة هي 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11270.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة : 3/4.

الجودة الخاص بالقناة: HD.

معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

خطوات ضبط القناة

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: