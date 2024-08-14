“قفل اللعبة ودمر خصومك”.. طريقة شحن شدات ببجي موبيل 2024 بدون حظر الحساب وأقوى الأكواد الجديدة

يهتم ويبحث العديد من اللاعبين بالتعرف على خطوات شحن شدات ببجي موبيل 2024 وأقوى الأكواد الجديدة، حيث تساعدك تلك الشدات للحصول على العديد من المميزات والإضافات الجديدة ومنها الشخصيات والملابس والاكسسوارات المميزة، ويهدف ذلك لتقوية أداء اللاعب داخل المعركة وتمكنه من الفوز على العدو، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كيفية شحن الشدات وكذلك أقوى الاكواد وأحدثها التي تكون مضمونة وفعالية بنسبة 100%.

خطوات شحن شدات ببجي موبيل 2024

يستطيع اللاعب اتباع خطوات شحن شدات ببجي موبيل 2024 عبر موقع تطبيق اللعبة الرسمي، وتمثلت في النقاط التالية:

قم بالدخول على تطبيق المتجر الخاص بهاتفك سواء متجر جوجل بلاي أو متجر آيفون.

بعد ذلك يتم كتابة اسم اللعبة في البحث، ثم الدخول على اللعبة.

إدخال الحساب الخاص بك، ثم اختيار أيقونة شحن شدات اللعبة.

كتابة عدد الشدات التي ترغب في شحنها، وأيضا إدخال رقم الايدي الخاص بك ID.

ثم يتم الضغط على أيقونة الدفع، واستكمال الخطوات المطلوبة لتأكيد عملية شحن الشدات

من ثم يتم كتابة أي بيانات تتطلب في الحقول المخصصة وبشكل صحيح.

أخيرًا قم بالدخول اللعبة مرة أخرى للتأكد من وصول الشدات التي قمت بالفعل في شحنها.

أقوى أكواد ببجي موبايل الجديدة 2024

يمكن للاعبين إدخال أكواد لعبة ببجي موبايل الجديدة 2024، للاستفادة من مميزاتها والحصول على الإضافات العديدة التي تساعدك في الفوز، والتي جاءت كالتالي: