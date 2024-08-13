“الجزء السادس الجديد” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165 وأحداث مثيرة ورائعة وتردد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان من أضخم المسلسلات التركية التاريخية، والذي يروي فترة تأسيس الدولة العثمانية الكبرى التي عرفت على مدار العصور القديمة وحكمت العالم لمدة 600 عام، حيث تم تأسيسها على يد المؤسس عثمان ابن أرطغرل، والذي بنى أكبر دولة تضم القبائل التركية، وحققت مسلسل قيامة عثمان نجاح كبير وساحق للغاية في الوطن العربي، ويترقب محبي المسلسل في كل مكان موعد عرض الجزء السادس منه، وسوف نوضح لكم الآن تفاصيل موعد العرض والقنوات الناقلة له.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يعتبر مسلسل قيامة عثمان أقوى مسلسل تركي يعرض في الفترة الحالية، ويترقب محبيها موعد عرض الموسم الجديد منه بعد انتهاء الموسم الخامس في شهر مايو الماضي، وقد حقق الموسم نجاحاً كبيراً للغاية وأعلى نسبة مشاهدة باعتباره مليئة بالأحداث الشيقة والممتعة، ومن المقرر عرض الجزء السادس خلال مطلع شهر أكتوبر المقبل 2024، ولكن حتى تلك اللحظة لم يتم تحديد تاريخ محدد لعرض أولى حلقات الموسم الجديد.

تردد قناة الفجر الجزائرية

حرصت قناة الفجر الجزائرية على عرض باقة رائعة من المسلسلات التركية عبر شاشتها، وعلى رأس تلك الأعمال مسلسل قيامة عثمان، وقد حقق المسلسل نجاح وشهرة كبيرة من خلال قناة الفجر الجزائرية، حيث تعرض أحداث المسلسل على قناة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وإليكم تردد القناة لاستقبالها لمتابعة أولى حلقات الموسم الجديد من المسلسل بعد عرضه:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد القناة على عرب سات