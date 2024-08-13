“رابط منصة مظلتي” أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة بالعراق لدى وزارة العمل

وفرت منصة مظلتي خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن لم تظهر النتيجة النهائية من قبل الوزارة ولكن وضحت وزارة العمل العراقية بأن تلك المنصة يمكن استخدامها في حالة ظهور النتيجة التي طال انتظارها من قبل المتقدمين العراقيين والعراقيات في الدولة.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

وفرت و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق من خلال منصة مظلتي الإلكترونية لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدولة كما يلي:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك عليك الضغط على زر الاستعلام.

بعد ذلك عليك التوجه إلى فتح نموذج الاستعلام وتسجيل كافة البيانات اللازمة.

كتابة اسم المتقدم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية العراقية.

تحديد المحافظة المراد البحث عنها وتحديد الوجبة السابعة في حالة ظهورها.

ثم الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة في حالة ظهور الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية