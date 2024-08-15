افتح من فونك وفون صاحبك.. كيفية فتح الواتساب على جهازين برقم واحد بخطوات بسيطة

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات فتح الواتساب على جهازين برقم واحد وهي من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل متكرر من قبل عدد كبير من المستخدمين لذلك قامت شركة ميتا وهي الشركة المؤسسة لتطبيق الواتساب بإطلاق ميزة الأجهزة المتعددة وهي من الطرق الآمنة والتي تحافظ على خصوصية المستخدم، حيث أن تطبيق الواتساب من تطبيقات التواصل الاجتماعي الهامة والتي يتم استخدامها في العديد من المجالات الحياتية.

فتح الواتساب على جهازين برقم واحد

يمكن الان لجميع مستخدمي الواتساب فتح الواتساب على جهازين برقم واحد ولا يشترط جهاز محدد حيث أنه يمكنك فتحه على جهازين هواتف أو جهاز هاتف وحاسب آلي، ولكن يجب تطبيق مجموعة من الخطوات أولا والتي جاءت على النحو التالي:

أولا قم بتحميل تطبيق الواتساب على هاتفك.

ثانيا قم بفتح التطبيق على هاتفك وقم بتسجيل الدخول.

ثالثا من الصفحة الرئيسية يرجى النقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة جهة اليسار سوف يفتح لك قائمة صغيرة قم بالضغط على الأجهزة المرتبطة.

رابعا قم بالضغط على أيقونة ربط جهاز.

أخيرا قم بفتح الواتساب على الجهاز الذي ترغب بالربط من خلال باستخدام الكاميرا سوف تقوم بربط الجهاز بنجاح.

مميزات فتح الواتساب على جهازين

في حال استخدام خاصية فتح الواتساب على جهازين سوف تحصل على الكثير من المزايا والتي من أبرزها: