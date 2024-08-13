“طالع اسمك” كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024 بعد الإعلان عنها

يرغب الكثير من المواطنين في العراق لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة العراقية للفئات المختلفة التي تحتاج للدعم والمساعدة من أصحاب ادخل المنخفض والمتوسط، وهذا بهدف تحسين مستوى معيشتهم وسد احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية

تقدم عدد كبير من المواطنين الذين يحتاجون للدعم والمساعدة في العراق بطلب للحصول على الوجبة الأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية، وأصبحت عملية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية من الأمور البسيطة والسهلة جداً، وهذا بعد أن فعلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط للاستعلام عنها، وخطوات معرفة أسماء المقبولين تتمثل في التالي:

الدخول إلى منصى مظلتي.

يتم تسجيل الدخول للمنصة من خلال اسم المستخدم ورقم الهوية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على زر الاستعلام.

على الفور تظهر كشوفات المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي: