رابط التقديم.. خطوات الحصول على راتب المعين المتفرغ لذوي الاحتياجات الخاصة وأهم الأوراق المطلوبة للحصول على الراتب

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تدشين برنامج راتب المعين المتفرغ الذي يمثل جزء من مبادراتها الجديدة لدعم الأفراد ذوي الإعاقة، ويعد هذا البرنامج من أبرز جهود الحكومة لتوفير دعم مالي ثابت لهذه الفئة و لتيسير عملية التقديم قدمت الوزارة استمارة إلكترونية، والذي أثار تساؤلات عديدة حول شروط التقديم والإجراءات اللازمة للحصول على هذا الراتب الشهري الذي يهدف إلى تغطية النفقات الشخصية.

الأوراق المطلوبة للحصول على راتب المعين المتفرغ

للحصول على راتب برنامج المعين المتفرغ يجب على المواطنين تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية لمراجعتها وتأكيد أهليتهم والوثائق المطلوبة هي:

بطاقة الهوية الوطنية.

بطاقة السكن لتوثيق عنوان الإقامة.

تقرير طبي يحدد حالة الإعاقة ونسبة العجز.

بطاقة التموين إذا كانت متوفرة.

خطوات الحصول على راتب المعين المتفرغ لذوي الاحتياجات الخاصة

يهدف برنامج المعين المتفرغ إلى دعم المواطنين ذوي الإعاقات وتحسين جودة حياتهم لذا تدعو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وجميع الأفراد المؤهلين للاستفادة من هذه الفرصة لجعل ظروفهم المعيشية والاجتماعية أكثر راحة و للتقديم على راتب المعين المتفرغ اتبع الخطوات التالية: