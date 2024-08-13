فرح اولادك باجدد الاغاني.. تردد قناة طيور الجنه الجديد لمتابعة احلي الاغاني

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية مخصصة للأطفال، أسسها خالد مقداد في عام 2008، تميزت القناة بمحتواها التربوي والترفيهي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تستهدف الأطفال وتساعد في تنمية مهاراتهم اللغوية والاجتماعية، تعتبر القناة من أبرز القنوات العربية التي تعنى بمحتوى الأطفال، وقد حققت شهرة واسعة بفضل جودة برامجها وتنوعها.
تردد قناة طيور الجنه 2024
تردد قناة طيور الجنة يختلف حسب المنطقة الجغرافية ونوع القمر الصناعي. لذلك، من المهم معرفة الترددات الصحيحة لضمان استقبل الإشارة بشكل جيد، في الجدول أدناه، تجد معلومات حول الترددات الشائعة لقناة طيور الجنة:
القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11315 ميغاهرتز
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11393 ميغاهرتز
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 3/4
مميزات قناة طيور الجنه للاطفال
تتميز قناة طيور الجنة بعدد من الخصائص التي تجعلها محببة للأطفال وأسرهم. من أبرز مميزاتها:
- محتوى تعليمي وترفيهي: تقدم القناة برامج وأغاني ترفيهية تعزز من تعلم الأطفال بأسلوب مرح وممتع، تشمل مواضيع مثل الأرقام، الحروف، القيم الأخلاقية، والمهارات الاجتماعية.
- تنوع البرامج: تعرض القناة مجموعة واسعة من البرامج التي تلبي اهتمامات متعددة للأطفال، بما في ذلك الرسوم المتحركة، الأغاني التعليمية، وبرامج الأطفال التفاعلية.
- مستوى عالٍ من الجودة: تلتزم القناة بتقديم محتوى عالي الجودة من حيث الإنتاج والصورة والصوت، مما يساهم في جذب انتباه الأطفال وضمان تجربة مشاهدة ممتعة.
- برامج بألوان زاهية: تعتمد القناة على الألوان الزاهية والمبهجة في تصميم برامجها، مما يساعد في جذب انتباه الأطفال وتحفيزهم على المشاركة.
- تعزيز القيم الأخلاقية: تركز القناة على تعليم القيم الأخلاقية والاجتماعية الإيجابية مثل الصدق، التعاون، ومساعدة الآخرين.