فرح اولادك باجدد الاغاني.. تردد قناة طيور الجنه الجديد لمتابعة احلي الاغاني

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية مخصصة للأطفال، أسسها خالد مقداد في عام 2008، تميزت القناة بمحتواها التربوي والترفيهي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تستهدف الأطفال وتساعد في تنمية مهاراتهم اللغوية والاجتماعية، تعتبر القناة من أبرز القنوات العربية التي تعنى بمحتوى الأطفال، وقد حققت شهرة واسعة بفضل جودة برامجها وتنوعها.

تردد قناة طيور الجنه 2024

تردد قناة طيور الجنة يختلف حسب المنطقة الجغرافية ونوع القمر الصناعي. لذلك، من المهم معرفة الترددات الصحيحة لضمان استقبل الإشارة بشكل جيد، في الجدول أدناه، تجد معلومات حول الترددات الشائعة لقناة طيور الجنة:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11315 ميغاهرتز

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11393 ميغاهرتز

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة طيور الجنه للاطفال

تتميز قناة طيور الجنة بعدد من الخصائص التي تجعلها محببة للأطفال وأسرهم. من أبرز مميزاتها: