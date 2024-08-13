استقبل الأن.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 batoot Kids على جميع الاقمار الصناعية لمتابعة أفلام الأطفال

تردد قناة بطوط، ازداد البحث في الأيام الأخيرة عن تردد قناة بطوط لكونها من قنوات الأطفال المميزة والمحبوبة إلى الأطفال وذلك لعرض مجموعة متنوعة ومختلفة من افلام الكرتون التي تناسب الأطفال في المراحل العمرية المختلفة بالإضافة إلى أغاني الأطفال التي يعشقها الكبار والصغار وتعمل إدارة القناة على تحديث التردد بصورة مستمرة لضمان جودة الصوت والصورة واليوم سوف نتعرف معا على تردد قناه بطوط في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة بطوط 2024 علي النايل سات

تساعد قنوات الأطفال الفضائية الاطفال في قضاء وقت ممتع والمبادئ بشكل بسيط يراعي مليء بالترفيه والتعليم حيث يتعلم الأطفال العديد من العادات والتقاليد والقيم ويأتي تردد قناة بطوط 2024 علي النايل سات كتالي:

التردد: 11494.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة بطوط 2024 علي العرب سات

يمكن لأولياء الأمور تنزيل قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال تحديث ترددها حيث يأتي على النحو التالي:

التردد: 11687.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مزايا قناة بطوط

ان قناه بطوط لها العديد من المزايا التي جعلت أولياء الأمور يحرصون على تنزيل القناة ومن هذه المزايا ما يلي: