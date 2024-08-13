وزارة الداخلية العراقية تفتح باب التقديم لمعهد إعداد مفوضي الشرطة.. إجراءات وشروط الالتحاق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمعهد إعداد مفوضي الشرطة للدورة الحادية عشرة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو وحتى يوم 2 أغسطس القادم يقتصر هذا البرنامج التدريبي على المرشحين من الذكور في جميع محافظات العراق، ويشترط على المتقدمين استيفاء كافة الشروط المحددة من قبل المعهد للموافقة على قبولهم، وفيما يلي نوضح لكم الخطوات المطلوبة للتقديم والشروط التي يجب توفرها للالتحاق بهذا البرنامج.

إجراءات التقديم الإلكتروني لمعهد إعداد مفوضي الشرطة

تتيح وزارة الداخلية العراقية التقديم على معهد إعداد مفوضي الشرطة إلكترونيا، مما يسهل على المتقدمين عملية التسجيل، يمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:

يبدأ التقديم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة. في حال كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول، أو اختر التسجيل الجديد لإنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية. بعد الدخول إلى الموقع، اختر أيقونة التقديم على معهد إعداد مفوضي الشرطة. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، العمر، المؤهل الدراسي، وبيانات الوالدين. قم برفع جميع الوثائق المطلوبة مثل شهادة التخرج من المرحلة المتوسطة وأي مستندات أخرى. بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات، انقر على أيقونة إرسال الطلب لإكمال عملية التقديم.

شروط ومتطلبات الالتحاق بمعهد إعداد مفوضي الشرطة

حددت وزارة الداخلية العراقية عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للالتحاق بالمعهد، منها: