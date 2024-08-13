تردد قناة كراميش على النايل سات وابرز البرامج على القناة

قناة كراميش للأطفال تعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يلبي احتياجات الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، منذ انطلاقتها في عام 2009، تمكنت القناة من كسب شعبية كبيرة بفضل ما تقدمه من برامج وأناشيد متنوعة تتسم بالقيم التعليمية والأخلاقية، والتي تساهم في تنمية قدرات الأطفال الذهنية والاجتماعية.

تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعيه

لكي تتمكن من استقبال قناة كراميش للأطفال والاستمتاع ببرامجها المميزة، يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب:* أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

من خلال ضبط جهاز الاستقبال على هذه الترددات، يمكنكم الاستمتاع بمجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تقدمها القناة، بما في ذلك الأناشيد الدينية، والبرامج التفاعلية، والرسوم المتحركة، التي تم تصميمها خصيصا لتنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم الحميدة.

برامج قناة كراميش

تتنوع البرامج التي تبثها قناة كراميش، حيث تركز على تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والفائدة التعليمية، ومن أبرز هذه البرامج: