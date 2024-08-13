تردد قناة كراميش على النايل سات وابرز البرامج على القناة

قناة كراميش للأطفال تعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يلبي احتياجات الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، منذ انطلاقتها في عام 2009، تمكنت القناة من كسب شعبية كبيرة بفضل ما تقدمه من برامج وأناشيد متنوعة تتسم بالقيم التعليمية والأخلاقية، والتي تساهم في تنمية قدرات الأطفال الذهنية والاجتماعية.
تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعيه
لكي تتمكن من استقبال قناة كراميش للأطفال والاستمتاع ببرامجها المميزة، يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11603 ميجاهرتز
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب:* أفقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
من خلال ضبط جهاز الاستقبال على هذه الترددات، يمكنكم الاستمتاع بمجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تقدمها القناة، بما في ذلك الأناشيد الدينية، والبرامج التفاعلية، والرسوم المتحركة، التي تم تصميمها خصيصا لتنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم الحميدة.
برامج قناة كراميش
تتنوع البرامج التي تبثها قناة كراميش، حيث تركز على تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والفائدة التعليمية، ومن أبرز هذه البرامج:
- الأناشيد التعليمية: التي تهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعليم الأطفال أساسيات اللغة العربية والأخلاق الحميدة.
- الرسوم المتحركة: والتي تتميز برسومها الجذابة ومحتواها الهادف، مما يجعلها محببة للأطفال من مختلف الأعمار.
- البرامج التفاعلية: التي تشجع الأطفال على المشاركة وتنمية مهاراتهم المختلفة من خلال اللعب والتعلم في نفس الوقت.
- برنامج نشيدك: برنامج تفاعلي يسمح للأطفال بالمشاركة في أداء الأناشيد والأغاني التي تعلمهم القيم الدينية والأخلاقية بأسلوب ممتع وجذاب.
- برنامج كنز: يعتبر هذا البرنامج من البرامج المسلية التي تركز على طرح ألغاز وأسئلة متنوعة للأطفال، مما يحفزهم على التفكير المنطقي وتحليل الأمور.