حد أدنى 10,000.. كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم للمغتربين لعام 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

يقدم بنك الخرطوم مجموعة من الخدمات المصرفية المميزة للمغتربين والمقيمين في السودان، بما في ذلك إمكانية فتح حساب بنكي بسهولة عبر الإنترنت، تعتبر هذه الخدمة جزءاً من جهود البنك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي شهدتها البلاد، بعد توقف مؤقت، أعاد بنك الخرطوم تفعيل خدمة فتح الحسابات أونلاين، مما يتيح للمغتربين الاستفادة من الخدمات المصرفية من أي مكان في العالم، وفيما يلي نستعرض طريقة فتح الحساب، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم للمغتربين

لفتح حساب بنكي في بنك الخرطوم للمغتربين عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم. اضغط على أيقونة “طلب اشتراك” واختر “فتح حساب”. قم بتنزيل الاستمارة الخاصة بالتسجيل واملأ البيانات المطلوبة. قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال التسجيل. اضغط على “حفظ البيانات”، وسيتم التواصل معك من قبل خدمة عملاء البنك.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم للمغتربين

لضمان نجاح عملية فتح الحساب، يجب تقديم الأوراق التالية:

إثبات العنوان فاتورة مرافق (ماء أو كهرباء) باسم المتقدم.

بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تكون سارية المفعول.

جواز السفر:إذا كان المستخدم لا يمتلك بطاقة هوية، يجب تقديم جواز سفر ساري المفعول.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم للمغتربين

لضمان فتح الحساب بنجاح، يتعين على المتقدم الالتزام بالشروط التالية:

يجب إيداع حد أدنى قدره 10,000 جنيه سوداني.

التعهد بالالتزام بجميع الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحساب أونلاين.

تقديم بيانات صحيحة ومطابقة للواقع.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي حساب آخر في بنك الخرطوم.

تعد هذه الخدمة خطوة مهمة في تسهيل العمليات المصرفية للمغتربين، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية من أي مكان في العالم.