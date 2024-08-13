وزارة التربية الوطنية تعلن.. موعد الدخول المدرسي 2025 في الجزائر

تستعد الجزائر لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية عن جميع التواريخ الهامة المتعلقة بعودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس، لذلك ومن خلال هذا الإعلان، يتضح أن النظام التعليمي سيعتمد التعليم الحضوري في جميع المدارس الحكومية والخاصة التابعة لدولة الجزائر.

موعد بدء العام الدراسي في الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن موعد بدء العام الدراسي سيكون يوم 21 سبتمبر 2024 ويأتي هذا الإعلان بعد وضع خطة متكاملة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، كما حددت الوزارة جدول عودة المعلمين والإداريين، حيث سيبدأ دوامهم في السابع من سبتمبر 2024، وذلك لتحضير المدارس لاستقبال الطلاب.

العام الدراسي 2024/2025

سيكون العام الدراسي مقسم إلى فصلين، وسوف يبدأ في سبتمبر 2024 وسوف ينتهي في يونيو 2025، كما تم تحديد تواريخ الإجازات والعطل الرسمية مسبقا لضمان تنظيم جيد للعام الدراسي.

العطلات الرسمية في الجزائر 2025

مع بداية عام 2025، تبدأ العطلات الرسمية بجدول محدد على النحو التالي:

عطلة رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2025

رأس السنة الأمازيغية: 12 يناير 2025

عيد الفطر: 8 أبريل 2025

عيد العمال: 1 مايو 2025

عيد الأضحى: 16 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية: 6 يوليو 2025

عاشوراء: 17 يوليو 2025

المولد النبوي الشريف: 15 سبتمبر 2025

عيد الثورة: 1 فبراير 2025

سيعود الطلاب إلى مدارسهم يوم 21 سبتمبر 2024، وسيكون العام الدراسي مليئ بالتحديات والفرص يعتبر تنظيم العطلات والإجازات جزء أساسي من خطة وزارة التربية الوطنية في الجزائر لضمان نجاح العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للتعلم.