لولو ضرب ميدو يولاد.. تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024.. أغاني جديدة مع لولو

ردد قناة وناسة للأطفال يعد من المعلومات الهامة التي يبحث عنها العديد من الآباء والأمهات، وذلك لأنها تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يلائم الأطفال من مختلف الأعمار، قناة وناسة للأطفال هي واحدة من القنوات المتخصصة في بث البرامج والأغاني التي تستهدف فئة الأطفال بشكل خاص، تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية، الرسوم المتحركة، والأغاني التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الذهنية والاجتماعية.

تردد قناة وناسة للاطفال 2024

تعتبر قناة وناسة للأطفال من الكنوز التي تظل محفورة في ذاكرة الأطفال حتى بعد مرور السنوات، هي ليست مجرد قناة تلفزيونية، بل هي رفيق الطفولة الذي يترك أثرا لا ينسى في قلوب الصغار، فكل لحظة يمضيها الطفل أمام شاشة قناة وناسة تضيف لمسة من الفائدة والمعرفة إلى مخزون ذكرياته، مما يساعد في تشكيل شخصيته منذ الصغر وتبث قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكن استقبالها بسهولة من خلال الترددات التالية:

تردد قناة وناسة : 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

الاستقطاب: عمودي

مميزات قناة وناسه

قناة وناسة للأطفال تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها واحدة من القنوات المفضلة لدى الكثير من الأسر، خصوصا تلك التي تبحث عن محتوى آمن ومفيد لأطفالها، وفيما يلي بعض أبرز مميزات قناة وناسة: