طريقة فتح حساب في تطبيق بنكك أونلاين والمستندات المطلوبة

أعلن بنك الخرطوم مؤخرًا عن إعادة تفعيل خدمة فتح الحساب عبر تطبيق “بنكك” أونلاين، مما يوفر للعملاء فرصة فتح حسابات بنكية بكل سهولة وراحة من أي مكان، جاءت هذه الخدمة بعد توقف مؤقت نتيجة الأوضاع الراهنة في السودان وإغلاق فروع البنك في العاصمة الخرطوم.

خطوات فتح حساب في تطبيق بنكك أونلاين

لبدء عملية فتح حساب جديد عبر تطبيق “بنكك”، يجب أولاً تحميل أحدث إصدار من التطبيق على جهازك، سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS بعد تثبيت التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق واضغط على “تسجيل جديد”. اختر “فتح حساب جديد”. حدد اللغة المفضلة لديك (العربية أو الإنجليزية). أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين

لبدء فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، قم بتحميل أحدث إصدار من تطبيق “بنكك” على جهازك سواء كان أندرويد أو آيفون بعد التثبيت، اتبع الخطوات الموضحة داخل التطبيق لإتمام عملية فتح الحساب بسهولة، ولضمان نجاح عملية فتح الحساب، يجب توفر المستندات التالية: