التردد الجديد لقناة وناسة على النايل سات وعرب سات الجديد بدقة عالية 

تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات التلفزيونية الخاصة بالأطفال والتي تحرص على تقديم محتوى متنوع ومميز بشكل كبير، فهي لا تقتصر على عرض محتوى كوميدي فقط بل أنها تعمل على عرض محتوى تعليمي ومحتوي ترفيهي لذا تعد هي الأفضل من بين القنوات التلفزيونية، وقد حرصت إدارة القناة على تحديث التردد الخاص بهم سنتعرف على التردد الجديد على النايل سات وعرب سات.

ما هي مميزات قناة وناسة

يرغب العديد من الأمهات المبتدئين الاطلاع على أهم مميزات القناة قبل تحديث التردد الخاص بهم، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

تتميز القناة بأنها تحرص على عرض محتوى مميز من مجموعة من أفلام الكرتون وتحرص على بث محتوى باللغة العربية فقط.

هي من القنوات المجانية التي يتم الاستفادة منها مجانا و بدون تسديد أي اشتراكات مالية.

تقدم القناة مجموعة من الأغاني التعليمية للأطفال والتي يفضلها العديد من الأطفال وذلك بسبب تصوير الرسومات المميز الخاص بهم.

كما انها من القنوات التي تناسب الأعمار المختلفة بداية من عمر عام، لذا تعتبر من القنوات العائلية.

لا تحتوي القناة على إعلانات مزعجة لذا تعتبر هي الخيار الجيد لكافة الأطفال.

تردد قناة وناسة على العرب سات

بعد التعرف على أهم مميزات القناة يتساءل الأمهات على التردد الجديد الخاص بهم على العرب سات وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

التردد: 11270.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن العمل على تثبيت القناة على قمر النايل سات ويتم ذلك من خلال تسجيل بيانات التردد التالي: