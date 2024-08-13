الرابط الرسمي للتسجيل في المكرمة الملكية بالأردن لأبناء العسكريين وما هي شروط التسجيل

تعد المكرمة الملكية من المبالغ المالية التي يتم صرفها لكافة المواطنين في الأردن، طبقا لبعض الشروط التي أعلنتها الحكومة الأردنية والهدف الأساسي منها توفير الدعم المالي لكافة المستفيدين، وقد أوضحت الحكومة الأردنية الخطوات الصحيحة في التسجيل على المنحة سنتعرف عليها.

طريقة التسجيل في منحة المكرمة الملكية بالأردن

أعلنت الحكومة الأردنية بأنه يتم العمل على صرف مبلغ مالي قيمته 100 دينار وذلك لكافة المواطنين المسجلين، ويتم التسجيل طبقا للخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بموقع تكافل الأردن من هنا .

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن، وهي رقم الهوية الوطنية والرقم السري الخاص بك.

بعد الدخول على الموقع يتم اختيار منحة المكرمة الملكية 100 دينار، ويتم تسجيل البيانات الخاصة بك في النموذج التي تم عرضة على الشاشة.

فور التأكد من صحة البيانات اضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين التواصل معك على البريد الخاص بك سواء بالموافقة أو الرفض.

ما هي الشروط المطلوبة للتسجيل في المكرمة الملكية

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية أعلنت الحكومة الأردنية بأنه يجب توافر التالية في المتقدمين وهي كالتالي: