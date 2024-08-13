شحن سريع وبطارية جبارة.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo Find N3 Flip

تحرص شركة أوبو على إصدار هاتف جديد من الحين للأخر بمواصفات قياسية ومميزات رائعة، وقد أعلنت على انطلاق هاتفها الجديد Oppo Find N3 Flip وقد أوضحت بأنه من احدث إصدارات الهواتف القابلة للطي، ويتساءل البعض على مواصفات الهاتف الأساسية، كما أعلنت الشركة بأنه يضم العديد من المزايا سنتعرف عليها في السطور التالية.

مواصفات Oppo Find N3 Flip

تعد مواصفات الهاتف من أكثر الأمور التي تهتم بها الشركة عند طرح تصميم هاتف جديد لأبو ويتساءل البعض على أهم مواصفاته، وهي كالتالي:

المواصفات التفاصيل معالج الهاتف ثماني النواة Dimensity 9200 تكنولوجيا 4 نانو التخزين \ الرام 256/512 جيجا مع 12 جيجا رام كاميرا الهاتف خلفية ثلاثية 50+32+48 م.ب. / امامية 32 م.ب. شاشة الهاتف 6.8 بوصة بدقة 1080×2520 بها ثقب صغير نظام تشغيل الهاتف اندرويد 13 سعة البطارية 4300 مللي أمبير

ما هي مميزات هاتف Oppo Find N3 Flip

بعد التعرف على مواصفات الهاتف الأساسية من الضروري الاطلاع على أهم المميزات الهاتف وقد تم التوضيح بأن هاتف أوبو الجديد يتميز بالاتي: