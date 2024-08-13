شحن سريع وبطارية جبارة.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo Find N3 Flip

تحرص شركة أوبو على إصدار هاتف جديد من الحين للأخر بمواصفات قياسية ومميزات رائعة، وقد أعلنت على انطلاق هاتفها الجديد Oppo Find N3 Flip وقد أوضحت بأنه من احدث إصدارات الهواتف القابلة للطي، ويتساءل البعض على مواصفات الهاتف الأساسية، كما أعلنت الشركة بأنه يضم العديد من المزايا سنتعرف عليها في السطور التالية.
مواصفات Oppo Find N3 Flip
تعد مواصفات الهاتف من أكثر الأمور التي تهتم بها الشركة عند طرح تصميم هاتف جديد لأبو ويتساءل البعض على أهم مواصفاته، وهي كالتالي:
|المواصفات
|التفاصيل
|معالج الهاتف
|ثماني النواة Dimensity 9200 تكنولوجيا 4 نانو
|التخزين \ الرام
|256/512 جيجا مع 12 جيجا رام
|كاميرا الهاتف
|خلفية ثلاثية 50+32+48 م.ب. / امامية 32 م.ب.
|شاشة الهاتف
|6.8 بوصة بدقة 1080×2520 بها ثقب صغير
|نظام تشغيل الهاتف
|اندرويد 13
|سعة البطارية
|4300 مللي أمبير
ما هي مميزات هاتف Oppo Find N3 Flip
بعد التعرف على مواصفات الهاتف الأساسية من الضروري الاطلاع على أهم المميزات الهاتف وقد تم التوضيح بأن هاتف أوبو الجديد يتميز بالاتي:
- يفضل العديد من المستخدمين استخدام 2 شريحة اتصال وقد أوضحت شركة أوبو بأنه يدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم.
- وتم العمل على إضافة ميكروفون إضافي خاص بالعزل، وأوضحت بأن السماعات الخارجية للهاتف من نوعية ستيريو التي تتيح لك سماع الأصوات بصوت عالي.
- وقد أعلنت بأن الهاتف يأتي بشهادة الـ IPX4 للتأكيد بأنه طارد للماء والغبار ولكن القطرات فقط.
- ويدعم الهاتف أيضاً الشحن السريع بقوة 67 واط.
- وقد تم التوضيح بأن الهاتف يدعم خاصية NFC الجديدة.