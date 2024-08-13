الان.. نتائج اعتراضات الصف التاسع سوريا 2024 جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية السورية، عن نتائج اعتراضات الصف التاسع في مختلف المحافظات، بما أصبح بإمكان الطلاب والطالبات حصولهم على النتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وجاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح بالنسبة لامتحانات الإعتراضات، حتى تم الإعلان عن كشوفات نتائج الاعتراضات ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

إعلان نتائج اعتراضات الصف التاسع 2024 سوريا

تقوم وزارة التربية السورية، بالإعلان عن نتائج اعتراضات الصف التاسع محافظة بعد الأخرى، حتى أن الوزارة كانت حريصة على إعلان هذه النتائج بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإمتحانات التي قدمها الطلاب لتحسين مجموعهم والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، مع العلم أن ذلك يؤهلهم للدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة.

كيفية الحصول على كشوفات نتائج اعتراضات الصف التاسع

أما عن الطرق التي يمكنك بها استخراج كشوفات نتائج اعتراضات التاسع في مختلف المحافظات السورية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-