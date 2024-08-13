موعد الصرف.. موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024 خطوات الاستعلام عن الدعم السكني لشهر أغسطس

استقبلت وزارة الإسكان السعودية عدد كبير من الاستفسارات بشأن توقيت صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024 لا سيما مع بداية الشهر ووصوله إلى نصفه تقريبا، ولتأكيد الشفافية بادرت الوزارة بالرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالدعم السكني لتوضيح الحقائق، وإزالة أي غموض حول الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تأجيل صرف الدعم لهذا الشهر.

موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تأجيل موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024 الذي كان من المقرر أن يكون في 24 أغسطس الموافق يوم السبت، ونظرا لتزامن تاريخ الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع تم تحديد موعد جديد للصرف ليكون يوم الأحد 25 أغسطس 2024 وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان تزامن صرف الدعم مع العطلات الرسمية، بحيث يتم تأجيل أو تقديم تاريخ الصرف يوم واحد عند الضرورة وسيتم الصرف عند الموعد المحدد.

خطوات الاستعلام عن دعم السكن لشهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة الإسكان عن الطريقة الجديدة للاستعلام عن دعم السكن لشهر أغسطس 2024 ويمكنك الآن الإطلاع على تفاصيل الدعم وقيمته من خلال بوابة سكني الإلكترونية باتباع الخطوات التالية: