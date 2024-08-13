الهلال تويتر مباشر .. مباراة الهلال الأهلي تويتر نصف نهائي كأس السوبر السعودي

الهلال تويتر مباشر، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال تويتر في منافسات الدور نصف نهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2024، والتي تقوم بمشارك 4 من أهم الفرق السعودية وهم: الهلال- الأهلي- التعاون- النصر)، ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء اليوم الموافق الثلاثاء 13 أغسطس 2024، في تمام الساعة 07:15 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة السعودية وتقام المباراة على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز

الهلال تويتر مباشر

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، على قناة SSC السعودية الرياضية المشفرة التي يمكنكم استقبالها من خلال التردد الآتي:

مباراة الهلال الأهلي تويتر نصف نهائي كأس السوبر السعودي

التردد: 12523.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

القمر الصناعي: نايل سات.

يخوض الهلال السعودي هذه المباراة وهو بطل الدوري السعودي للمحترفين للموسم الماضي، فيما يدخل الأهلي السوبر وهو يحتل المركز الثالث في الدوري، كما يسعى فريق الهلال أن يتأهل إلى المباراة النهائية ويتوج للمرة الثانية على التوالي، بعد أن فاز على فريق الإتحاد السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف في الموسم الماضي، فيما يسعى الأهلي أن يكرر نسخة عام 2026، والتي استطاع فيها أن يحقق الفوز على الهلال بركلات الترجيح ، ومن المنتظر أن يخوض الفائز من مباراة الهلال والأهلي، أمام الفائز من مباراة النصر والتعاون، في المباراة النهائية والمقرر أن تقام يوم السبت المقبل.