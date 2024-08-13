موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024–2025 بالمدارس العراقية والإجازات الرسمية للطلاب

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في العراق، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة آخر المستجدات والقرارات المتعلقة بانطلاق الدراسة للعام 2024-2025؛ ووفقًا لتصريحات من مصادر داخل وزارة التربية العراقية، من المتوقع أن تبدأ الدراسة في أوائل شهر أكتوبر المقبل، تعمل الوزارة بجدية على تهيئة جميع المستلزمات الضرورية لضمان استقبال الطلاب في بيئة تعليمية ملائمة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024–2025

أصبح موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق لعام 2025 من أكثر المواضيع التي تشغل اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، حيث يسعون لمعرفة التاريخ المحدد لبدء الدراسة في المدارس والجامعات للتحضير بشكل مناسب واستكمال تجهيزاتهم من أدوات واحتياجات للدخول في مرحلة جديدة من التعليم.

ولم تعلن وزارة التربية العراقية، عن موعد رسمي حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون بدء العام الدراسي الجديد 2025 في مطلع أكتوبر 2024، أما بالنسبة للامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، فمن المقرر أن تبدأ في منتصف يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين. كما تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ليكون في يونيو 2025، حيث ستستمر أيضًا لمدة أسبوعين.

الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد في العراق

تتميز الإجازات الرسمية في العراق خلال العام الدراسي الجديد بالآتي: