“وزارة العمل” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية spa.gov.iq وجبة أخيرة

مازالت محركات البحث متجه حول المشمولين في الرعاية الاجتماعية، التي أوشكت على الصدور بعد صدور منح لمستفيدي الضمان الاجتماعي وكذلك الضمان الصحي، وغير ذلك من البرامج الأخيرة، لتبدأ عمليات التوزيع الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية عن قريب، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حريصة على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بصدور الوجبة التي عليها الدور أمام كافة المتقدمين، في إطار أن يتحصلوا عليها.

استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، اتباع ما يلي:-

تذهب في بداية الأمر إلى منصة مظلتي التي أطلقتها وزارة العمل.

مع إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

ليتم اختيار الوجبة التي عليها الدور.

بعد ذلك يُرجى تدوين كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

أن يتم النقر على أيقونة “بحث”.

وعندها سيتم الكشف عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

مستندات القبول في الرعاية الاجتماعية

وعن الوثائق المعنية بطلب القبول في الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، اتباع الأتي:-