واتساب يتيح ميزة التسجيل بدون رقم الهاتف ويختبر تحديثات جديدة لمعرفة من كان متصلاً مؤخراً 2024

يعمل تطبيق المراسلات الشهير واتساب على التحديث المستمر الذي يواكب التطورات الجديدة في سوق التكنولوجيا العالمية، وذلك من خلال إصدار ميزة جديدة تتيح لمستخدمي الهواتف إتاحت فتح حساب دون الربط برقم الهاتف الجوال، وهي الميزة التي أعلن عنها موقع wabetalnfo والمختص بنشر التحديثات الخاصة بتطبيق الواتساب، وكذلك الاختبارات التي تعتزم المنصة القيام بها خلال الفترة المقبلة لتقديم أفضل تجربة ممتعة للمستخدم، مع الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات الأشخاص الذين يقوم باستخدام هذا التطبيق، لذا في هذا المقال سوف نتناول شر هذه الميزة الجديدة، وكذلك التعرف على التحديثات التي سوف يتم إضافتها قريباً.

ميزة واتساب الجديدة التسجيل بدون رقم الهاتف

من الجدير بالذكر أن تطبيق المراسلات واتساب التابع لشركة ميتا كان لابد من ربطه برقم الهاتف عند فتح حساب جديد، فكان هذا الأمر يجعل البعض يعزف عن استخدام التطبيق واستبداله بتطبيقات أخرى، حتى أتاحت منصة واتساب إمكانية فتح حساب والتسجيل بدون رقم الهاتف فقط عن طريق اسم المستخدم، أو البريد الإلكتروني عند التسجيل في المنصة، وهو الأمر الذي سهل كثيراً على المستخدمين الجدد، وخاصة في المناطق التي قد لا تم شبكات الهاتف المحمول بشكل جيد، وهو الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الحفاظ على أمان وسرية بيانات المستخدمين، وتسهيل الوصول إلى عدد أكبر ممن ليس لديهم أرقام هواتف.

واتساب يختبر ميزة معرفة المتصلين مؤخراً

كما أعلن موقع wabetalnfo عن قيام تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة تمكن الشخص من معرفة أصدقائه الذين كانوا متصلين مؤخراَ من بين الأصدقاء المسجلين لديك، إلا أن البعض من مستخدمي التطبيق قد لا يحبون هذه الميزة حيث أنهم يعتقدون أنها تسبب مشكلة بسبب الخصوصية لدى البعض ممن لا يحبون إظهار حالتهم، كما ذكر الموقع أن الشركة من الممكن أن تقوم بطرح هذه التحديثات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسوف تكون هذه الميزة اختيارياً ويمكنك إلغاء تفعيلها من الإعدادات الخاصة بالتطبيق