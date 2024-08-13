إعلان تعديلات نظام العمل 1446 بالسعودية من الديوان الملكي وأهداف تطبيقه

تحرص الحكومة داخل المملكة العربية السعودية دائما على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير المملكة والنهوض بها بجانب الدول الكبرى، ولذلك ومع بداية كل عام هجري جديد يتم الكشف عن العديد من القرارات والتصريحات الرسمية الجديدة، وكانت تعديلات نظام العمل السعودي من ضمن تلك التصريحات حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود تعديلات جديدة لنظام العمل.

أهداف تطبيق التعديلات الجديدة بنظام العمل

وفقا لما ورد عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد تم الكشف عن أن التعديلات الجديدة التي ستحدث في نظام العمل تهدف إلى تحقيق عدة أهداف يستفيد منها أصحاب العمل والعاملين أيضا، وهي على النحو التالي:

توفير بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين مما يزيد من كفاءة وجودة العمل.

تعزيز سوق العمل وإمداده بكافة الأشياء اللازمة لزيادة الاستقرار الوظيفي.

توفير العديد من فرص العمل في جميع القطاعات المختلفة.

تطوير وترقية جميع المنشآت المختلفة.

الحفاظ على حقوق كلا من العاملين وأصحاب العمل.

موعد تطبيق تعديلات نظام العمل في السعودية

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإعلان عن الموعد الرسمي لتطبيق التعديلات الجديدة في نظام العمل، والذي سيكون بعد مرور 180 يوم من الكشف عن ذلك القرار في الجريدة، ومن خلال الوارد في تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن تعديلات نظام العمل بسيطة لكن ضرورية ويجب أن يلتزم بها جميع الأطراف، ويمكنك معرفة تلك التعديلات من خلال الاتي: