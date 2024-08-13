رابط مباشر للاستعلام عن نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024 عبر موقع وزارة التربية

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رابط مباشر للاستعلام عن نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024 عبر موقع وزارة التربية
نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية السورية رسميًا عن نتائج اعتراضات الصف التاسع لعام 2024. ظهر الإعلان اليوم في حلب ودمشق وبقية المحافظات، بعد فترة قصيرة من انتهاء تقديم الاعتراضات. وأكدت الوزارة أن فحص الاعتراضات تم بشكل لا مركزي، وتم التدقيق فيها بدقة عالية، هذا الإجراء يضمن حصول الطلاب والطالبات على حقوقهم الكاملة، سواء كانوا ناجحين أو راسبين.

نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024

تم الإعلان عن نتائج الاعتراضات بشكل متتابع، قبيل فترة القبول في الصف العاشر، يمكن تحميل كشوفات نتائج اعتراضات الصف التاسع للدورة الأولى. هذه الكشوفات تشمل كل محافظة، وقد ظهرت اليوم النتيجة في العديد من المحافظات والتي منها التالي:

المحافظةتفاصيل النتائج
حلبتحميل الكشوفات
درعاتحميل الكشوفات
دير الزورتحميل الكشوفات
حماةتحميل الكشوفات
الحسكةتحميل الكشوفات
حمصتحميل الكشوفات
إدلبتحميل الكشوفات
القنيطرةتحميل الكشوفات
اللاذقيةتحميل الكشوفات
الرقةتحميل الكشوفات
ريف دمشقتحميل الكشوفات
السويداءتحميل الكشوفات
طرطوستحميل الكشوفات

تتضمن الكشوفات جميع التفاصيل والدرجات المعدلة بالكامل، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم والتأكد من صحتها عبر الروابط المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024

قامت وزارة التربية السورية بإتاحة الفرصة للطلاب للاستعلام عن نتائج الاعتراضات للصف التاسع لعام 2024. إليكم الخطوات اللازمة للاستعلام:

  1. زيارة موقع وزارة التربية السورية.
  2. النقر على قسم نتائج الاعتراضات.
  3. اختيار الصف التاسع 2024 الدور الأول.
  4. تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
  5. إدخال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب.
  6. ضغط أيقونة الاستعلام لعرض نتيجة الاعتراض.

تسهيل هذه الإجراءات سيمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بسرعة ويسر.

معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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