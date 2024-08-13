رابط مباشر للاستعلام عن نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024 عبر موقع وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية السورية رسميًا عن نتائج اعتراضات الصف التاسع لعام 2024. ظهر الإعلان اليوم في حلب ودمشق وبقية المحافظات، بعد فترة قصيرة من انتهاء تقديم الاعتراضات. وأكدت الوزارة أن فحص الاعتراضات تم بشكل لا مركزي، وتم التدقيق فيها بدقة عالية، هذا الإجراء يضمن حصول الطلاب والطالبات على حقوقهم الكاملة، سواء كانوا ناجحين أو راسبين.

نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024

تم الإعلان عن نتائج الاعتراضات بشكل متتابع، قبيل فترة القبول في الصف العاشر، يمكن تحميل كشوفات نتائج اعتراضات الصف التاسع للدورة الأولى. هذه الكشوفات تشمل كل محافظة، وقد ظهرت اليوم النتيجة في العديد من المحافظات والتي منها التالي:

المحافظة تفاصيل النتائج حلب تحميل الكشوفات درعا تحميل الكشوفات دير الزور تحميل الكشوفات حماة تحميل الكشوفات الحسكة تحميل الكشوفات حمص تحميل الكشوفات إدلب تحميل الكشوفات القنيطرة تحميل الكشوفات اللاذقية تحميل الكشوفات الرقة تحميل الكشوفات ريف دمشق تحميل الكشوفات السويداء تحميل الكشوفات طرطوس تحميل الكشوفات

تتضمن الكشوفات جميع التفاصيل والدرجات المعدلة بالكامل، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم والتأكد من صحتها عبر الروابط المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024

قامت وزارة التربية السورية بإتاحة الفرصة للطلاب للاستعلام عن نتائج الاعتراضات للصف التاسع لعام 2024. إليكم الخطوات اللازمة للاستعلام:

زيارة موقع وزارة التربية السورية. النقر على قسم نتائج الاعتراضات. اختيار الصف التاسع 2024 الدور الأول. تحديد المحافظة التابع لها الطالب. إدخال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب. ضغط أيقونة الاستعلام لعرض نتيجة الاعتراض.

تسهيل هذه الإجراءات سيمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بسرعة ويسر.