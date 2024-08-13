استقبل تردد قنوات النايل سات 2024 وعيش أجواء الأكشن والبرامج وكل ما تحتاج لمتابعته على مدار اليوم

تعتبر قنوات النايل سات، من أكثر القنوات الفضائية التي تقوم بنقل العديد من المحتوى المميز والمتمثل في الأفلام والمسلسلات، بالإضافة إلى البرامج الإخبارية والمتنوعة، وغير ذلك من المحتوى الأخر التي يتم إذاعته على مدار اليوم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة دي إم سي 2024 نايل سات

وجاءت أبرز معلومات استقبال قناة دي إم سي، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

بينما تردد القناة: 12092.

استقطاب قناة دي إم سي: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة الحياة 2024

ولكي تتمكن من تنزيل التردد الجديد لقناة الحياة، عليك اتباع الأتي:-

القمر الصناعي قناة الحياة: النايل سات.

التردد يكون: 12206.

استقطاب القناة فهو: رأسي.

معامل الترميز لقناة الحياة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

نزل تردد قناة سي بي سي

ولقناة سي بي سي تردد اخر وجديد على النايل سات، جاءت أبرز معلوماته كما يلي:-

القمر الصناعي فهو النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11785.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز لقناة سي بي سي فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة سي بي سي 5/6.

استقبل تردد قناة أون 2024

يمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة أون 2024 على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي قناة أون يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 10853.

استقطاب قناة أون فهو أفقي.

بينما معامل الترميز قناة أون 27500.

معامل تصحيح الخطأ قناة أون ¾.

تردد قناة النيل للأخبار 2024

ومن بين قنوات النايل سات الأخرى، قناة النيل للأخبار التي جاء ترددها على النحو الأتي:-