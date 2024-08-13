“سجل هُنـــا demc.jaf.mil.jo“ رابط التسجيل في بعثة المكرمة الملكية لأبناء العسكريين 2024 بالأردن

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالأردن المكرمة الملكية لأبناء العسكريين وهي يتم منحها أيضا لأبناء المتقاعدين الذين كانوا يعملوا في الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وهي عبارة عن منحة تساعد الطالب في تلقي تعليمه داخل الجامعات الأردنية الحكومية، ويجب العلم أن الجهات المعنية قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى الطلاب من أجل الحصول على البعثة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

المكرمة الملكية لأبناء العسكريين

بعد التساؤلات العديد من قبل المواطنين حول موعد التقديم على المكرمة الملكية لأبناء العسكريين قامت مديرية التربية والتعليم بالأردن بالرد عليكم ووفقا لما نقلته أنه من المقرر فتح باب التقديم بداية من يوم 21 من شهر أغسطس 2024 وهذا من خلال الموقع الرسمي الذي يمكنك زيارته من خلال الرابط الرسمي.

شروط التقديم على المكرمة الملكية لأبناء العسكريين

عند التقديم على المكرمة الملكية لأبناء العسكريين يجب التحقق من توافر بعض الشروط لديك والتي وضعتها الجهات المعنية وهي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم قد حصل على الصف الأول والثاني الثانوي في المدارس الثانوية التابعة للمكرمة، كما يجب أيضا أن يكون قد درس لمدة سبع سنوات في المدارس الرافدة.

يشترط أن يكون الطالب المتقدم أردني الجنسية.

واحدة من الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر لدى الطالب أن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة في الدورة الصيفية لهذا العام.

الأوراق المطلوبة للحصول على المكرمة الملكية لأبناء العسكريين