أكثر قناة محبوبة..تردد قناة MBC 3 على نايل سات وعرب سات وخطوات ضبط تردد قناة MBC 3 على جهاز الاستقبال

تعد قناة MBC3 من القنوات الرائدة التي تحظى باهتمام كبير من قبل الأسر إذ تأسست في عام 2003 كجزء من مجموعة قنوات إم بي سي، وخصصت لتلبية اهتمامات الأطفال وتقدم القناة محتوى متنوع من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية المخصصة للأطفال، إلى جانب إنتاجاتها الخاصة التي ساهمت في تدعيم مكانتها واستمراريتها حتى اليوم.

تردد قناة MBC 3 على نايل سات وعرب سات

تستعرض قناة MBC3 أشهر المسلسلات الكرتونية باللغة العربية وتعرض أيضا برامج موجهة للأطفال يقدمها مذيعون من نفس الفئة العمرية والذي يزيد من التواصل المباشر مع المشاهدين الصغار ومنذ انطلاقها، وتميزت القناة بتقديم محتوى مميز وعالي الجودة على مدار الساعة بدون أي انقطاع أو تشويش عبر الترددات التالية:

يمكن لمتابعي قناة إم بي سي 3 في جميع أنحاء العالم العربي مشاهدة القناة عبر القمر الصناعي:

نايل سات على التردد 11470.

باستقطاب عمودي.

ومعدل ترميز 27500.

كما يمكنهم أيضا استقبال القناة على قمر عرب سات باستخدام:

التردد 11284.

بنفس الاستقطاب العمودي.

ومعدل الترميز 27500.

خطوات ضبط تردد قناة MBC 3

لتحقيق أقصى استفادة من وقت أطفالك وزيادة متعتهم من خلال مشاهدة أبرز البرامج والمسلسلات الكرتونية مثل الوحوش الخارقة و وكالة المجرة للصيانة يمكنك ضبط تردد قناة mbc3 على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية: