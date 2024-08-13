رابط الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

شهدت عمليات البحث عبر الإنترنت زيادة كبيرة في الأيام الأخيرة بشأن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي كانت قد أطلقتها الحكومة العراقية من اجل دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم ويتميز هذا البرنامج بانه يقديم دعم مالي لالاف الاشخاص للمستفيدين.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة “مظلتي” هذه الخدمة تتيح للمواطنين معرفة إذا كانوا من بين المستفيدين من الوجبة الأخيرة لعام 2024 وللوصول إلى الأسماء، يجب عمل الخطوات التالية:

على المستخدم زيارة بوابة “مظلتي” الإلكترونية

ثم اختيار قسم الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة

ثم النقر على خيار “الوجبة الأخيرة 2024”

بعد ذلك يتعين إدخال البيانات الشخصية المطلوبة

والضغط على أيقونة البحث.

بإمكان المستعلم تحميل قائمة الأسماء بصيغة PDF المتوفرة على الموقع والبحث عن اسمه بسهولة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

تحددت شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية في العراق.