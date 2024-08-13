“شيك جدا ومميز”.. سعر ومواصفات Oppo Find N3 Flip بتصميم أنيق قابل للطي

تم الكشف أخيرا عن مواصفات هاتف Oppo Find N3 Flip القابل للطي الهاتف القوي الذي نال إعجاب عدد كبير من الأشخاص خاصة محبي الهواتف الذكية ذات الإمكانيات الحديثة، حيث يعد هذا الهاتف من أكثر الهواتف طلبا في شركة أوبو ويرجع ذلك إلى تصميمه الخرافي الجذاب بالإضافة إلى الأداء المميز نظرا لاحتوائه على معالج قوي، ولذلك أسرع لشراء الهاتف القابل للطي (Oppo Find N3 Flip) وخوض أفضل تجربة على خلاف الهواتف الأخرى.

مواصفات هاتف Oppo Find N3 Flip القابل للطي

يجب عليك معرفة جميع مواصفات هذا الهاتف القابل للطي حتى تتأكد من أنه الخيار الأمثل أمامك، وإليك جميع المواصفات الخاصة به:

معالج الهاتف: يأتي الهاتف بمعالج (Dimensity 9200) ثماني النواة بتكنولوجيا 4 نانو.

نظام تشغيل الهاتف: يملك الهاتف نظام تشغيل (أندرويد 13) بواجهة (ColorOS 13.2) مما يجعل الأداء الخاص به قوي.

بطارية الهاتف: يأتي الهاتف ببطارية تصل سعتها إلى 4300 مللي أمبير مما يجعل الشحن الخاص بها قوي ويصل إلى 67 واط.

تخزين الهاتف: يأتي الهاتف بنسختين للتخزين 256/512 جيجا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت.

شاشة الهاتف: يأتي الهاتف بشاشة تصل دقتها إلى 1080×2520 مع ثقب صغير بالإضافة إلى أنها 6.8 بوصة.

الكاميرا الخلفية: يمتلك الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية 50+32+48 م.ب.

الكاميرا الأمامية: يمتلك الهاتف كاميرا أمامية 32 م.ب.

ألوان الهاتف: تم إصدار الهاتف بعدة ألوان مميزة وجذابة وهي اللون الأسود والذهبي والوردي.

مميزات هاتف Oppo Find N3 Flip القابل للطي

الشاشة الداخلية الخاصة به من نوع AMOLED ذات دقة عالية بالإضافة إلى شاشة خارجية من نفس النوع لكن أصغر للتحكم.

يمتلك كاميرات ثلاثية مع تقنية Hasselblad.

سعة البطارية كبيرة مما يزيد من خاصية الشحن السريع.

يملك تخزين داخلي كبير حتى 512GB.

سعر هاتف Oppo Find N3 Flip في الأسواق