Here “هسه ظهرت” نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول عموم المحافظات علمي وأدبي عبر موقع نتائجنا الوزاري

تزداد عمليات البحث من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في كافة المحافظات العراقية المختلفة حول نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول، وذلك حيث بعد ظهور تلك النتائج أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب الاعتراضات أمام جميع الطلبة الراغبين في التقديم، حيث يتم تقديم الاعتراض في المواد التي يرغب الطالب بها على أن تقوم المديرية بمراجعة كراسات إجابات الطالب في تلك المواد ومعرفة ما إن كانت النتائج مطابقة أم هناك أي تغيير في الدرجات.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول

شهدت الساعات الأخيرة بحث مكثف حول نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول بعموم المحافظات وذلك حيث أعلنت العديد من المديريات عن النتائج للطلاب سواء في القسم الأحيائي أو التطبيقي أو الأدبي، حيث تم إعلان النتائج للقسم العلمي في كل من محافظة كربلاء والأنبار فقط ومن المنتظر إعلان باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، بينما في القسم الأدبي فتم إعلان النتائج في كل من الكرخ 1و3 وذي قار ونينوى والرصافة 1و2 وأربيل وصلاح الدين والأنبار والسليمانية والمثنى ودهوك وكركوك، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت أن جميع اعتراضات الطلبة للفرع الأحيائي (محاولات) جاءت كلها مطابقي في الكرخ1و2و3 ونينوى وصلاح الدين والانبار بابل وكربلاء واربيل والمثنى ودهوك والسليمانية.

لينك نتائج اعتراضات سادس اعدادي دور أول

يمكنكم الآن استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول بالاسم والرقم الامتحاني من خلال الخطوات البسيطة التالية:-

الولوج إلى موقع نتائجنا الوزاري .

. اختر نتائج “نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول”.

اختر القسم التابع له الطالب [علمي أو أدبي].

حدد المحافظة التابع لها، وأنقر على تنزيل أو مشاهدة.

يمكنك الاستعلام عن نتائج الطالب عن طريق الاسم أو الرقم الامتحاني الخاص به.

انتظار وترقب كبير جداً من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كل المحافظات التي لم تٌعلن فيها نتائج اعتراضات السادس اعدادي الدور الأول 2024، بحيث من المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة وذلك من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الوزاري التابع للوزارة، بحيث يتم نشر النتائج من خلال هذا الموقع بصيغة Pdf فيمكن للطالب الاستعلام عنها عن طريق الاسم أو الرقم الامتحاني.