“جميع التخصصات“ معدلات القبول في جامعة اليرموك 2024/2025 علمي وأدبي وخطوات التقديم للجامعات 

بعد الانتهاء من الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بالاردن قامت الجهات المعنية بالإعلان عن معدلات القبول في جامعة اليرموك 2024 وهذا ما يتم البحث عنه بشكل متكرر في تلك الفترة من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك من أجل التعرف على الكلية التي سوف يلتحق بها الطالب ويجب العلم أنه تم البدء بالفعل في عملية التسجيل على الجامعات والمعاهد الأردنية وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم في السطور التالية.

معدلات القبول في جامعة اليرموك 2024

أعلنت الجهات المعنية عن معدلات القبول في جامعة اليرموك للشعبة العلمي والتي جاءت على النحو الآتي:

تقبل كلية الطب من 85.00.

كلية طب الأسنان تقبل من 85.00.

كلية دكتور الصيدلة تقبل من 80.00.

كلية الهندسة الميكانيكية تقبل من 80.00.

الهندسة الصناعية تقبل من 80.00.

التمريض تقبل من لكل من الذكور والسيدات 70.00.

العلاج الطبيعي تقبل من 70.00.

العلاج الوظيفي تقبل من 70.00.

علوم السمع والنطق تقبل من 70.00.

علوم الحاسوب تقبل من 65.00.

علم البيانات تقبل من 65.00.

الفيزياء تقبل من 65.00.

معدلات القبول في جامعة اليرموك الشعبة الأدبية

سوف نوضح لكم فيما هو آت معدلات القبول في جامعة اليرموك وهي:

المحاسبة 65.00.

اقتصاد الأعمال 65.00.

التسويق 65.00.

التمويل 65.00.

التاريخ 65.00.

علم الاجتماع 65.00.

القانون 65.00.

التربية الخاصة 65.00.

المصارف الإسلامية 75.00.

الآثار 65.00.

الفقه وأصوله 75.00.

الإدارة السياحية 65.00.

التربية البدنية 65.00.

خطوات التقديم للجامعات بالأردن

يمكن لجميع الطلاب عموم الأردن التقديم بالجامعات وهذا من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي.