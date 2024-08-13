كيفية استخرج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في العراق دور ثاني بالرقم الامتحاني

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان عن نتائج بعض مديريات التربية لنتائج الصف السادس الابتدائي 2024 دور ثاني وعلى مدار 48 ساعة تم الإعلان عن جميع المحافظات تقريبا ولم يتبقى إلا محافظات قليلة لم يتم الاعلان عنها، حيث وصلت نسبة النجاح للصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 إلي 90٪ ولذلك كثرت عمليات البحث في الفترات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من الطلاب وأولياء الأمور على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني لكي يطمئن الطلاب وأولياء الأمور على نجاح الكلبة والطالبات.

كيفية استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 عبر نتائجنا

لقد أصبح من الممكن لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق الاستعلام على النتيجة بكل سهولة وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ولذلك سنتعرف على الخطوات من خلال النقاط التالية:

عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني نتائجنا والبحث عليه من خلال محركات البحث.

وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الموقع والضغط على زر التحقق بكونك لست روبوت.

وبعدها اختار من القائمة نتائج الصف السادس الابتدائي ثم قم بتحديد الدور الثاني 2024.

وبعدها حدد المحافظة التابع لها وبعد ذلك اختار المدرسة المسجل بها.

ثم بعد ذلك اضغط علي تحميل كشف النتيجة وابحث عن اسم الطالب في تلك الكشوف.

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع التربية العراقية

يمكننا استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال الآتي: